نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدفيديف لا يستبعد أن يكون الغرب قد قرر "تحييد" زيلينسكي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

علق نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف ساخرا على بيان كييف بشأن منع محاولة اغتيال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في بولندا.

وكان جهاز الأمن الأوكراني قد أفاد في وقت سابق بأن مواطنا بولنديا، تم احتجازه، بسبب شكوك حول ما يزعم أنه ارتباط بروسيا وتخطيط لجمع معلومات حول أمن مطار جيشوف ياسينكا.

وتابع مدفيديف في منشور له على قناته الخاصة بتطبيق "تليغرام": "محاولة اغتيال التابع الرئيسي لستيبان بانديرا في بولندا (زيلينسكي) أمر خطير حقا. ولدى مهرج المخدرات سبب للقلق الشديد، حيث من المرجح أن يكون هذا هو الدليل الأول على أن الغرب قد قرر القضاء عليه. فلتحذر أيها المهرج!"