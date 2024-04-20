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المؤتمر نت - مظاهرات تعم مدن العالم تنديدا بالعدوان على غزة
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دوت الخليج -
مظاهرات تعم مدن وعواصم العالم تنديدا باستمرار العدوان على غزة
شهدت العديد من المدن والعواصم العالمية، اليوم السبت، تظاهرات حاشدة تنديدا بالعدوان الصهيوني على قطاع غزة.
وشارك الآلاف في تظاهرات نظمت في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، ومدينة آرهوس، والعاصمة السويسرية جنيف، وميلانو الإيطالية، وشتوتغارت الألمانية والعاصمة برلين، والعاصمة البريطانية لندن، ومدينة مانشستر، ويوتبوري ومالمو وأوبسالا في السويد، دعما للشعب الفلسطيني، وللمطالبة بوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
ورفع المشاركون في التظاهرات الأعلام الفلسطينية، واللافتات المنددة بالجرائم التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني .
ودعا المشاركون إلى وقف المعايير المزدوجة وضرورة محاكمة العدو الصهيوني على مجازره ضد الشعب الفلسطيني، خاصة الأطفال، ونددوا بالإبادة الجماعية في قطاع غزة.
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اسماعيل الماحي
كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم