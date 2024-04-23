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مقتل 4 أشخاص في هجوم أوكراني على مقاطعة زابوروجيه الروسية

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أحمد جودة - القاهرة - أفادت السلطات في مقاطعة زابوروجيه الروسية أن 4 أشخاص قتلوا في هجوم بطائرة مسيّرة أوكرانية قرب بلدة ميرنوي في المقاطعة.
وقالت سلطات المقاطعة في بيانها: "هاجمت طائرة مسيّرة تابعة للقوات الأوكرانية اليوم سيارة تقل مدنيين في منطقة بلدة ميرنوي، ونتيجة للهجوم، قُتل 4 أشخاص".

وحرر العسكريون الروس من مجموعة فوستوك هذه البلدة في 16 مارس.

وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية بالطائرات المسيرة والصواريخ.

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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