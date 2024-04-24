العالم اليوم - بسبب زوجته.. رئيس وزراء إسبانيا يفكّر في الاستقالة

انتم الان تتابعون خبر بسبب زوجته.. رئيس وزراء إسبانيا يفكّر في الاستقالة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 24 أبريل 2024 09:28 مساءً - أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الأربعاء، في رسالة نشرها على منصة "إكس"، أنّه "يفكّر" في إمكانية تقديم استقالته بعد الإعلان عن فتح تحقيق ضدّ زوجته بتهمة استغلال النفوذ والفساد.

وقال بيدرو سانشيز "أحتاج إلى التوقّف والتفكير" لاتخاذ قرار "بشأن ما إذا كنت سأستمرّ في منصب رئيس الحكومة أو إذا كان عليّ أن أتخلّى عن هذا الشرف".

وأضاف أنّه سيعلن قراره الإثنين للصحافة، بينما يعلّق أنشطته حتّى ذلك الوقت.

يشغل بيدرو سانشيز، منصب رئيس الحكومة الإسبانية منذ يونيو 2018، بعد الإطاحة برئيس الوزارء السابق ماريانو راخوي، الذي ينتمي لتيار يمين الوسط، في تصويت بحجب الثقة أجري بسبب قضية فساد.