نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شركة بريطانية تستكشف الشراكة الإستراتيجية مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قامت شركة بريطانية رائدة في مناطق التجارة الحرة الاقتصادية، بزيارة مصر لأول مرة لتحديد مجالات التعاون والشراكة المحتملة مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والحكومة المصرية.

ووفق بيان صادر عن سفارة بريطانيا بالقاهرة، تقع منطقة التجارة الحرة الاقتصادية التيمز فريبورت على طول نهر التايمز في لندن، فهي تلعب دورًا محوريًا في تسهيل التجارة العالمية وتشتهر ببنيتها التحتية الحديثة واتصالها بالأسواق.

وخلال زيارتهم الافتتاحية، التقوا بالشركاء المصريين الرئيسيين لمناقشة سبل تعزيز التواصل التجاري بين المملكة المتحدة ومصر، حيث التقول بأحمد الوكيل، وزير التجارة والصناعة، ركزت المناقشات على تحسين البنية التحتية، والتنويع الاقتصادي، والاستثمار الأجنبي المباشر، بهدف إنشاء ممر تجاري ولوجستي قوي بين أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط، مما يدفع عجلة الاقتصاد النمو وجذب الاستثمار الأجنبي وخلق فرص العمل.

كما التقى الوفد بأحمد درويش، رئيس هيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لبحث التكامل بين العمليات اللوجستية وعمليات سلسلة التوريد لتعزيز الكفاءة وخفض التكاليف، وتبادلوا طرق تسهيل الابتكار ونقل التكنولوجيا في مجالات مثل تكنولوجيات المدن الذكية والطاقة المتجددة.

واختتمت الزيارة بشعور من التفاؤل والتصميم على ترجمة المناقشات إلى إجراءات ملموسة تعود بالنفع على المنطقتين.

واحتفلت السفارة البريطانية في القاهرة بنجاح هذه الزيارة من خلال استضافة حدث للتواصل لوفد التيمز فريبورت، بدعم من شركة غوريلا لتكنولوجيا، وبحضور مسؤولين حكوميين ومسؤولين في المنطقة الاقتصادية الخاصة.

وعقب الزيارة، أعرب السفير البريطاني في مصر، جاريث بايلي، عن حماسه للتعاون المحتمل، قائلًا: "تمثل زيارة تايمز فريبورت إلى مصر لحظة تحول في علاقاتنا التجارية الثنائية، ومن خلال دمج خبرات البلدين في مناطق التجارة الحرة الاقتصادية، وهي أولوية لكل من المملكة المتحدة والحكومة المصرية، يمكننا فتح فرص غير مسبوقة للنمو الاقتصادي والازدهار، بما يعود بالنفع على بلدينا والاقتصاد العالمي."

وعلق مارتن وايتلي، الرئيس التنفيذي لشركة تيمز فريبورت، قائلًا: "لقد أكدت زيارتنا لمصر مجددًا التزامنا بتعزيز الشراكات المستدامة ذات المنفعة المتبادلة. ومن خلال الاستفادة من بنيتنا التحتية ذات المستوى العالمي والإمكانات الغنية لموقع مصر الاستراتيجي، فإننا على استعداد لإحداث ثورة في ديناميكيات التجارة. ودفع الابتكار والازدهار عبر الحدود".

وقالت السفارة البريطانية إنها تطلع إلى استمرار التعاون والشراكة بين التيمز فريبورت ومصر لإنشاء مناطق تجارة حرة اقتصادية تعد مواقع جذابة للغاية للشركات العاملة في التجارة العالمية.