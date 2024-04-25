العالم اليوم - حزب الله ينفي "رواية إسرائيل" بشأن أحداث جنوب لبنان

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 25 أبريل 2024 01:21 مساءً - نفى مصدر في حزب الله اللبناني، الخميس، ما أعلنه وزير الدفاع الاسرائيلي عن قتل نصف قادة الحزب في جنوب لبنان، مضيفاً أن عدد من قتلوا من مسؤولين في صفوفه "لا يتجاوز أصابع الكفّ الواحد".

وكان وزير الدفاع الاسرائيلي يوآف غالانت قال في بيان، الأربعاء، إنه تمّ "القضاء على نصف قادة حزب الله في جنوب لبنان"، مشيرا الى أن النصف الآخر "يختبئون ويتركون الميدان أمام عمليات قواتنا".

وقال مصدر في حزب الله لوكالة فرانس برس: "هذا كلام غير صحيح ولا قيمة له وهدفه رفع معنويات الجيش المنهار"، في إشارة إلى الجيش الإسرائيلي.

وأضاف المصدر أن عدد من قتلوا ممن "هم بمسؤولية معينة" في حزب الله "لا يتجاوز أصابع الكف الواحدة".

وكثف الحزب وتيرة استهدافه لمواقع عسكرية منذ الأسبوع الماضي على وقع توتر بين إسرائيل وطهران الداعمة للحزب على خلفية استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق مطلع أبريل.

وتجري عمليات قصف متبادل بشكل شبه يومي بين حزب الله وإسرائيل عبر الحدود منذ اليوم الذي أعقب اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في 7 أكتوبر.

ويقوم الجيش الإسرائيلي بقصف مزيد من الأهداف في العمق اللبناني.

وتقول إسرائيل مراراً إنها تقوم بقتل مسؤولين محليين في الحزب بضربات محددة الأهداف، لكن حزب الله لم ينعي سوى عدد من القياديين.

عام 2021، أعلن الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله أنّ لدى حزبه 100 ألف مقاتل مدربين ومسلحين، لكن خبراء يرون أن العدد مبالغ به.

ومنذ بدء التصعيد، قُتل في لبنان 380 شخصا على الأقلّ بينهم 252 عنصراً في حزب الله و72 مدنيا، وفق حصيلة أعدّتها وكالة فرانس برس استناداً الى بيانات الحزب ومصادر رسمية لبنانية.

وأحصى الجانب الإسرائيلي من جهته مقتل 11 عسكرياً و8 مدنيين.