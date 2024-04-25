العالم اليوم - برشلونة يعلن موقف تشافي رسميا.. ما علاقة شقيقه؟

انتم الان تتابعون خبر برشلونة يعلن موقف تشافي رسميا.. ما علاقة شقيقه؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 25 أبريل 2024 03:24 مساءً - أعلن رئيس نادي برشلونة الإسباني خوان لابورتا، الخميس، أن المدير الفني تشافي هيرنانديز سيبقى في منصبه، بعد التراجع عن قراره السابق بالاستقالة في نهاية الموسم الجاري.

وقال لابورتا في مؤتمر صحفي: "نعلم أنه أدلى ببعض التصريحات في منتصف الموسم، لكن اليوم لدينا أخبار جيدة تتعلق ببقائه، وقد نقل لي الحماس والثقة التي يتمتع بها في المشروع".

وكانت صحيفة "إلموندو ديبورتيفو" الإسبانية كشفت عن موافقة تشافي (44 عاما) على شرط النادي للبقاء في تدريب الفريق حتى نهاية تعاقده عام 2025.

وكانت إدارة برشلونة قد وضعت شرطا لبقاء تشافي، وهو رحيل المعد البدني للفريق، إضافة إلى مساعده وشقيقه أوسكار هيرنانديز.

وحسب تقارير صحفية إسبانية، يريد برشلونة توظيف مساعد مدرب جديد للموسم المقبل، وعرضت الإدارة على تشافي التعاقد مع دومينيك تورينت، الذي عمل ضمن الجهاز الفني لجوسيب غوارديولا، بديلا لشقيقه.