العالم اليوم - "توتال" تهدف لإتمام أولى مراحل مشروعي طاقة بالعراق في 2025

انتم الان تتابعون خبر "توتال" تهدف لإتمام أولى مراحل مشروعي طاقة بالعراق في 2025 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 29 أبريل 2024 10:25 صباحاً - ذكر مكتب رئيس الوزراء العراقي في بيان، نقلا عن الرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجيز باتريك بيونيه أن الشركة تهدف إلى الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروعين للطاقة الشمسية والغاز المصاحب في 2025.

وأضاف المكتب أن من المتوقع أن يصل إنتاج المرحلة الأولى من مشروع الغاز في جنوب العراق إلى 50 مليون قدم مكعبة يوميا بصورة مبدئية خلال العام المقبل.

وأفاد البيان "أكد رئيس مجلس الوزراء توفير كل متطلبات النجاح لشركة توتال إنرجيز في عملها، خصوصا أن الحكومة تعمل على تطوير بيئة الاستثمار وتحسين واقعها من خلال القوانين الداعمة، بالإضافة إلى ما تمثله مشاريع الشركة من أهمية للعراق".

ويسعى العراق إلى إنتاج الغاز الطبيعي المطلوب بشدة لمحطات الكهرباء وتقليص الواردات التي تشكل عبئا على ميزانيته.

وتعتمد الدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" اعتمادا كبيرا في الوقت الراهن على الغاز الذي تستورده من إيران لتغذية شبكتها الكهربائية.

ووقع العراق اتفاقا للطاقة بقيمة 27 مليار دولار مع توتال إنرجيز العام الماضي بهدف زيادة إنتاج النفط وتعزيز قدرته على إنتاج الطاقة عبر أربعة مشروعات في مجالات النفط والغاز والطاقة المتجددة.

وإلى جانب زيادة الإنتاج من حقل أرطاوي النفطي الواقع في جنوب البلاد، ينص الاتفاق على إقامة محطة للطاقة الشمسية بطاقة واحد جيجاوات ومنشأة لمعالجة الغاز بقدرة 600 مليون قدم مكعبة يوميا ومشروع لحقن مياه البحر.

ومشروع حقن مياه البحر ضروري لزيادة ضغط مكامن الإنتاج ويساعد على زيادة كمية النفط الخام التي يمكن ضخها من الحقول وهي عملية مهمة لتمكين شركات النفط من الوصول الى أهداف الانتاج المحددة في عقود تطوير تلك الحقول.

ويحرق العراق كميات كبيرة من الغاز المستخرج من حقول النفط بسبب عدم توفر المنشآت اللازمة لمعالجته وتحويله إلى وقود.