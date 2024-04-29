العالم اليوم - إيطاليا تسقط مسيرة حوثية في البحر الأحمر

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 29 أبريل 2024 10:21 مساءً - أعلنت وزارة الدفاع الإيطالية، الإثنين، أن سفينة تابعة للبحرية الإيطالية أسقطت طائرة مسيرة أطلقها المتمردون الحوثيون في اليمن واستهدفت سفينة شحن أوروبية.

وأضافت الوزارة في بيان أنه تسنى اعتراض الطائرة المسيرة "في وقت متأخر من الصباح" بالقرب من مضيق باب المندب عند الطرف الجنوبي للبحر الأحمر.

وأردفت أن المسيرة كانت تحلق باتجاه سفينة الشحن، قبل إسقاطها على بعد 5 كيلومترات.

وقالت إنها كانت مماثلة لطائرات مسيرة أخرى استخدمت في هجمات الحوثيين السابقة.

وذكرت الوزارة أن طائرات مسيرة وصواريخ أخرى استهدفت سفينة الشحن، إذ انفجر صاروخ في الماء بالقرب منها مما تسبب في أضرار سطحية فقط.

وأضاف البيان أن الفرقاطة (فاسان) الإيطالية وسفينة الشحن التي كانت ترافقها تتجهان جنوبا في طريقهما المقرر للخروج من البحر الأحمر.

وإيطاليا جزء من مهمة بحرية للاتحاد الأوروبي دُشنت في فبراير لحماية الشحن في البحر الأحمر.

وأطلق المسلحون الحوثيون المدعومون من إيران مرارا طائرات مسيرة وصواريخ صوب السفن التجارية الدولية في المنطقة، قائلين إنهم يتصرفون تضامنا مع الفلسطينيين في مواجهة الأعمال العسكرية الإسرائيلية في غزة.