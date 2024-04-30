نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرسة دولية في السعودية تسرق التيار الكهربائي والمياه من مسجد مجاور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في واقعة غريبة، قامت إحدى المدارس الدولية في المملكة العربية السعودية بسرقة التيار الكهربائي والمياه من مسجد مجاور.

وبحسب قناة «الإخبارية» السعودية، كشفت الفرق الميدانية لإدارة حماية المساجد بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة الإرشاد سرقة مدرسة عالمية للكهرباء من أحد المساجد.

جاء ذلك بعدما رصدت الفرق الميدانية «تفاوت في قيمة فاتورة كهرباء، وبعد فحص العداد وجدت تعدي المدرسة بسرقة الكهرباء بالإضافة إلى ماء المسجد».

وتبين أن المدرسة استغلت قرب المسجد منها وسرقة الكهرباء والمياه من مرافقها، وبذلك أصبحت المدرسة مكفوله بالكامل المرافق من المسجد.

وكشفت الفرق الميدانية أن «هذا الأمر كان مستمرًا منذ سنوات عديدة، ولم يكشف إلا الآن».في واقعة غريبة، قامت إحدى المدارس الدولية في المملكة العربية السعودية بسرقة التيار الكهربائي والمياه من مسجد مجاور.

وبحسب قناة «الإخبارية» السعودية، كشفت الفرق الميدانية لإدارة حماية المساجد بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة الإرشاد سرقة مدرسة عالمية للكهرباء من أحد المساجد.

جاء ذلك بعدما رصدت الفرق الميدانية «تفاوت في قيمة فاتورة كهرباء، وبعد فحص العداد وجدت تعدي المدرسة بسرقة الكهرباء بالإضافة إلى ماء المسجد».

وتبين أن المدرسة استغلت قرب المسجد منها وسرقة الكهرباء والمياه من مرافقها، وبذلك أصبحت المدرسة مكفوله بالكامل المرافق من المسجد.

وكشفت الفرق الميدانية أن «هذا الأمر كان مستمرًا منذ سنوات عديدة، ولم يكشف إلا الآن».