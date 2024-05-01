نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسؤولان إسرائيليان: تل أبيب تنازلت عن مطلبها بفرض قيود على عودة النازحين لشمال غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد مسؤولان إسرائيليان لصحيفة "نيويورك تايمز" أن إسرائيل وافقت على التنازل عن مطلبها بفرض قيود كبيرة على عودة النازحين إلى مناطق سكناهم في شمال غزة.

وقال مسؤول إسرائيلي إنه كجزء من الصفقة إذا تم قبولها، ستوافق إسرائيل على التنازل عن جميع عمليات التفتيش أو القيود المفروضة على العائدين إلى شمال غزة، بينما قال آخر فقط إنه "لن تكون هناك قيود تقريبا"، دون الخوض في تفاصيل.

هذا وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو خلال لقائه مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الأربعاء، إن مطالب حركة "حماس" بإنهاء الحرب على غزة لن تؤدي إلى التوصل إلى صفقة تبادل أسرى، وكرر التهديد باجتياح رفح.

ولا ينص المقترح الإسرائيلي لتبادل الأسرى على تعهد بإنهاء الحرب، وإنما "الانتهاء من الاتفاق على الترتيبات اللازمة لعودة الهدوء المُستدام والإعلان عن بدء سريانه قبل البدء بتبادل المُحتجزين والأسرى بين الطرفين". وقال نتنياهو لبلينكن إن إسرائيل لا توافق على وقف إنهاء الحرب، وأن اجتياح رفح "ليس مشروطا بشيء".

ونقل موقع "والا" العبري عن مسؤول أمريكي قوله إن بلينكن قال لنتنياهو إن الولايات المتحدة تعارض عملية عسكرية في رفح من دون خطة قابلة للتنفيذ لحماية السكان المدنيين وإجلائهم من رفح بشكل منظم.

وأضاف المسؤول الأمريكي أن "الولايات المتحدة تعتقد أنه توجد طرق أفضل لهزم كتائب حماس الأربع الموجودة في رفح، من اجتياح واسع من قبل الجيش الإسرائيلي للمدينة".

ووصل بلينكن إلى إسرائيل صباح اليوم الأربعاء، والتقى أيضا الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتصوغ ووزير الأمن يوآف غالانت، ورئيس المعارضة يائير لبيد.