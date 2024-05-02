العالم اليوم - تعيينات جديدة في قيادة الجيش الإسرائيلي

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 2 مايو 2024 09:24 مساءً - أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، يوم الخميس، عن تعيينات جديدة في قيادة الجيش.

وأفاد هاغاري بأن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت قد وافق على تعيين الجنرال آفي بلوط قائدا لقيادة المنطقة الوسطى. ومع استمرار الحرب في قطاع غزة، تم تعيين شلومي بندار رئيسا لشعبة الاستخبارات العسكرية. وشملت قائمة التعيينات التي وافق عليها وزير الدفاع الإسرائيلي العميد ديفيد (دادو) بار خليفة رئيسًا لهيئة مكافحة الفساد، والعميد أفيعاد داغان رئيسًا لقسم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

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