العالم اليوم - أسهم الإمارات تصعد مدعومة بارتفاع أسعار النفط

انتم الان تتابعون خبر أسهم الإمارات تصعد مدعومة بارتفاع أسعار النفط من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 3 مايو 2024 04:21 مساءً - صعدت بورصتا الإمارات، الجمعة، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط وسط توقعات بأن تواصل مجموعة أوبك+ خفض الإنتاج.

وقالت ثلاثة مصادر من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، أو المجموعة المعروفة باسم أوبك+، إن المجموعة قد تمدد الخفض الطوعي لإنتاج النفط بواقع 2.2 مليون برميل يوميا إلى ما بعد يونيو إن لم يرتفع الطلب على النفط، بحسب وكالة رويترز.

وارتفع خام برنت 0.3 بالمئة إلى 83.94 دولار للبرميل بحلول الساعة 1124 بتوقيت غرينتش.

وأغلق مؤشر أبوظبي على ارتفاع 0.1 بالمئة بعد خسائر لجلستين متتاليتين، بدعم ارتفاع سهم مالتي بلاي 3.9 بالمئة قبل أن تعلن الشركة نتائجها في وقت لاحق اليوم.

وصعد سهما بنك أبوظبي الأول والدار العقارية 0.7 بالمئة و2.1 بالمئة على التوالي.

ومن بين الرابحين، سهم طيران أبوظبي الذي أضاف 7.2 إلى قيمته ليسجل أعلى مكاسب على مدار يوم خلال عشرة أشهر، وذلك بعد أن أكملت الشركة الاستحواذ على حصص في الاتحاد للطيران الهندسية وغلوبال إيروسبيس لوجيستكس (جال) والمركز العسكري المتقدم للصيانة والإصلاح والعمرة (آمرك) من شركة تابعة للقابضة الإماراتية.

وارتفع مؤشر بورصة دبي 0.1 بالمئة، بدعم من صعود سهم هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) الحكومية 1.3 بالمئة وسهم إعمار للتطوير 2.4 بالمئة.

وحد من مكاسب المؤشر انخفاض سهم إعمار العقارية 1.3 بالمئة وسهم بنك الإمارات دبي الوطني 0.6 بالمئة.