حماس تنعى 4 من قادتها الميدانيين في الضفة الغربية

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أحمد جودة - القاهرة - نعت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس" 4 من مقاوميها وقادتها الميدانيين في الضفة الغربية، بعد اشتباك مع القوات الإسرائيلية دام أكثر من 15 ساعة في دير الغصون شمال طولكرم.

وذكرت "كتائب القسام" أنها "تزف 4 من مقاوميها وقادتها الميدانيين في الضفة الغربية، بعد اشتباك مع قوات الاحتلال دام أكثر من 15 ساعة في دير الغصون شمال طولكرم، وهم: تامر فقهاء، علاء شريتح، عدنان سمارة، وآسال بشير بدران".

هذا وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية نقلا عن مصادر أمنية أن القوات الإسرائيلية قتلت خمسة فلسطينيين خلال مداهمة ليلية في بلدة دير الغضون القريبة من مدينة طولكرم بالضفة الغربية، وذلك خلال عملية عسكرية للجيش تخللتها اشتباكات مع عناصر القسام.

وحاصرت القوات الإسرائيلية في وقت سابق، منزلا في بلدة دير الغصون بطولكرم تحصن فيه مقاومون من كتائب القسام، لتندلع بعد ذلك اشتباكات استمرت نحو 15 ساعة.

كما قصفت المنزل المحاصر بعشرات القذائف، وبالتوازي كانت الجرافات تهدم أجزاء منه حتى دمرته بشكل كامل قبل منتصف نهار اليوم السبت.

وقالت المصادر الأمنية في مكان الحادث إن القوات الإسرائيلية انتشلت بعض الجثث بعد المداهمة في بلدة دير الغصون.