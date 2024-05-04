العالم اليوم - رسميا.. ريال مدريد بطلا للدوري الإسباني بهدية من جيرونا

انتم الان تتابعون خبر رسميا.. ريال مدريد بطلا للدوري الإسباني بهدية من جيرونا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 4 مايو 2024 10:21 مساءً - حقق ريال مدريد بشكل رسمي، لقب الدوري الإسباني لموسم 2023-2024، مستفيدا من "هدية" من نادي جيرونا، الذي هزم الملاحق برشلونة.

وحقق ريال مدريد لقب الدوري الإسباني "لا ليغا" رقم 36 في تاريخه، بعد انتصاره السبت على قادش بنتيجة 3-0، وهزيمة برشلونة أمام جيرونا بنتيجة 2-4.

وبذلك، وسع ريال مدريد الفارق في الصدارة إلى 13 نقطة، مع تبقي 4 مباريات على نهاية الدوري.

ويعتبر هذا اللقب الرابع لريال مدريد في آخر 10 مواسم، وهو اللقب الثاني للمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بعد لقب عام 2022.

إنجاز تاريخي في جيرونا

وواصل نادي جيرونا مفاجآته، وانتصر بطريقة مقنعة على جاره برشلونة 4-2، ليصعد إلى المركز الثاني.

انتصار جيرونا ضمن له مقعدا في النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا، وهو إنجاز غير مسبوق للنادي الكتالوني.

واشتعلت المدرجات في استاد بلدية مونتيليفي، والذي يتسع لـ14 ألف متفرج فقط، بعد صافرة النهاية، ولوح الآلاف بمجسمات تجسد شكل دوري أبطال أوروبا، البطولة التي سيشارك فيها النادي لأول مرة في تاريخه.

كما عزز لاعب جيرونا، الأوكراني أرتيم دوفبيك، صدارته لهدافي الدوري بوصوله للهدف رقم 20، بفارق هدفين عن نجم ريال مدريد جود بيلينغهام.