نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - حزب الله ينشر مشاهد من عملية قام بها أمس في شمال إسرائيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر "حزب الله" اللبناني عرضًا اليوم السبت، لمشاهد زعم أنّه قام بها أمس الجمعة، ظهر فيها استهداف مستوطنة كريات شمونة في شمال إسرائيل باستخدام صواريخ "كاتيوشا" و"فلق".

وبحسب نشر الإعلام الحربي في "حزب الله" فإن مقطع الفيديو يُظهر عملية إطلاق الصواريخ من الراجمات، والدخان المتصاعد من المستوطنة مع تحرّك سيارات الإسعاف. وتضمن المقطع لقطات صُورتها المستوطنون الإسرائيليون، وأظهرت اندلاع حرائق جراء سقوط الصواريخ.

وقد نشر "حزب الله" ملخصًا لعملياته ضد الجيش الإسرائيلي في ذلك اليوم، معلنًا دعمه للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناده لمقاومته الباسلة والشريفة.

العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي

وأشار الإعلام الحربي في "حزب الله" إلى أن "المقاومة الإسلامية نفذت عددا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الجمعة 10 مايو 2024، وفقا للآتي

القطاع الشرقي (جنوبي لبنان):

1- الساعة 13:00: استهداف ‌‌‏التجهيزات ‏التجسسية المستحدثة في موقع مسكفعام بالأسلحة المناسبة، وإصابتها إصابة مباشرة وتدميرها.‏

2- الساعة 17:11: استهداف موقع ‏السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وإصابته إصابة مباشرة.

3- استهداف ثكنة يفتاح بالأسلحة الصاروخية وراجمة ‏فلق، كرد على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة واستهداف المدنيين ‏وآخرها في طير حرفا.

4- استهداف مستوطنة كريات شمونة بصلية من ‏صواريخ الكاتيوشا، كرد على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة واستهداف المدنيين ‏وآخرها في طير حرفا.

القطاع الغربي (جنوبي لبنان):

1- ا‏لساعة 00:50: استهداف قوات العدو الإسرائيلي وآلياته في موقع المالكية بقذائف المدفعية، وتحقيق ‏إصابات مؤكدة.‏

2- الساعة 17:00: استهداف قاعدة ‏خربة ماعر ومرابض مدفعيتها بصلية من صواريخ الكاتيوشا.‏

3- الساعة 18:30: إعادة استهداف قاعدة خربة ماعر للمرة الثانية بعشرات صواريخ الكاتيوشا، وذلك أثناء تجمّع جنود العدو في القاعدة لرفع الأضرار".