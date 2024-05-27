العالم اليوم - توقيف مغربي بعد حادث طعن في مترو الأنفاق في فرنسا

انتم الان تتابعون خبر توقيف مغربي بعد حادث طعن في مترو الأنفاق في فرنسا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 27 مايو 2024 12:24 صباحاً - أوقفت الشرطة الفرنسية، الأحد، شابا مغربيا متهم بمهاجمة 4 أشخاص بسكين في مترو الأنفاق بمدينة ليون شرق فرنسا.

وقال المدعي العام تييري دران إن الشرطة أوقفت الرجل "المسلح بسكين".

وقال مصدر في الشرطة، إن اثنين من الجرحى أصيبا بجروح في البطن وأصيب ثالث بجروح في الذراع.

وأفادت الشرطة، بأن "المشتبه به، من الجنسية المغربية ويبلغ 27 عاما، ولا سجل له، ودخل المستشفى عدة مرات بسبب مشاكل نفسية".

من جهة أخرى، أعلن مصدر في الشرطة عدم وجود "عناصر" تشير إلى أن الهجوم يتعلق بعمل إرهابي.