العالم اليوم - إيطاليا ترفض استخدام أوكرانيا لأسلحتها في ضرب أراض روسية

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 27 مايو 2024 04:21 صباحاً - جدّدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني الأحد معارضتها لاستخدام أسلحة تم إمداد أوكرانيا بها لضرب أراض روسية، بعد اقتراح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) رفع قيود مفروضة على هذا الصعيد.

ووفقا لتقارير وسائل إعلام إيطالية، قال الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ في تصريحات لصحيفة "ذي إيكونوميست" البريطانية الأسبوعية إن حلفاء أوكرانيا يجب أن يفكروا في أن يسمحوا لكييف باستخدام أسلحة يوفرها الحلف لضرب أهداف في روسيا، بدلا من تقييد استعمالها بالأراضي الأوكرانية.

وقالت ميلوني للتلفزيون الإيطالي "لا أعرف لماذا قال ستولتنبرغ شيئا كهذا، أعتقد أن علينا أن نكون حذرين للغاية".

وتشن أوكرانيا بانتظام ضربات عبر الحدود في روسيا، وخاصة في منطقة بيلغورود، وهو تكتيك تعتبره انتقاما عادلا في القتال منذ أن شنت موسكو حربها في فبراير 2022.

ووفقا لمجلة "ذي إيكونوميست"، تستخدم أوكرانيا حتى الآن طائرات مسيّرة محلية الصنع في ضربات تنفذّها في روسيا.

وقال ستولتنبرغ في المقابلة التي أجرتها معه الصحيفة البريطانية ونشرت الجمعة "حان الوقت للحلفاء للنظر في ما إذا ينبغي عليهم رفع بعض القيود التي فرضوها على استخدام الأسلحة التي قدّموها لأوكرانيا".

ولفت إلى أن "حرمان أوكرانيا من إمكان استخدام هذه الأسلحة ضد أهداف عسكرية مشروعة على الأراضي الروسية يصعّب عليهم (على الأوكرانيين) الدفاع عن أنفسهم".

تصريحات ستولتنبرغ تثير غضب مسؤولين

- أثارت تصريحات ستولتنبرغ غضب مسؤولين في إيطاليا التي تقدم مساعدات عسكرية لأوكرانيا لكن تخشى اتساع نطاق النزاع.

- في خطاب له خلال تجمع انتخابي في نابولي، انتقد ماتيو سالفيني، نائب رئيسة الوزراء وزعيم حزب الرابطة المناهض للمهاجرين، تصريحات ستولتنبرغ قائلا إن على "هذا الرجل إما أن يطلب المغفرة أو أن يصحّح تصريحاته أو أن يستقيل".

- وزير الخارجية أنتونيو تاياني قال إن "المعدات العسكرية التي أرسلتها إيطاليا" يجب "أن تستخدم داخل أوكرانيا".

- الخميس، قبل المقابلة مع ستولتنبرغ، ندّدت موسكو بدعوات متزايدة في واشنطن لتمكين أوكرانيا من استخدام الأسلحة الأميركية الممنوحة لها في هجمات على أراضي روسيا.

- جاء في تسجيل فيديو للمتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف نشره الصحافي الروسي بافل زاروبين "نحن نعلم أنه من بين أعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء الكونغرس الأميركيين هناك كثير من المتهورين الذين يعتبرون أن من واجبهم مواصلة صب الزيت على النار".

- دان بيسكوف "موقفا غير مسؤول على الإطلاق" قد تكون "عواقبه خطيرة".