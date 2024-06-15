العالم اليوم - مسؤول يوضح حقيقة فيديو "هفوة بايدن" في العرض المظلي بإيطاليا

انتم الان تتابعون خبر مسؤول يوضح حقيقة فيديو "هفوة بايدن" في العرض المظلي بإيطاليا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 15 يونيو 2024 03:25 صباحاً - علّق أندرو بيتس نائب المتحدث باسم البيت الأبيض على فيديو للرئيس الأميركي جو بايدن خلال قمة مجموعة السبع، أثار جدلا واسعا وتعليقات كثيرة معظمها "ساخر" على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي الفيديو المتداول على مواقع التواصل ومنصات إخبارية عديدة، يظهر الرئيس بايدن وهو يتحرك مبتعدا عن قادة مجموعة السبع، أثناء عرض مظلي، الأمر الذي أثار ارتباكهم، ودفع رئيسة وزراء إيطاليا جيورجيا ميلوني للتوجه نحوه وإعادته إلى المجموعة.

وكثرت التفسيرات التي تناولت ما قام به بايدن، ولكن معظمها ركز على إرجاع تصرفه لتردي وضعه العقلي والصحي.

كذلك تفننت مواقع إخبارية بإبراز عناوين تناولت الفيديو والتصرف الغريب للرئيس الأميركي.

وقال بيتس في منشور على حسابه الرسمي في "إكس": "يظهر مقطع الفيديو من زوايا أخرى بوضوح أن بايدن كانت يتحدث مع المظلي، وقد أشار إليه بعلامة الإعجاب، قبل أن تدعوه رئيسة وزراء إيطاليا لالتقاط صورة جماعية".

وفي منشور آخر، أوضح بيتس أن "التلاعب بمقطع الفيديو يهدف لطرح رواية كاذبة لا تعكس ما حدث بالضبط"، واصفا اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري و"أتباعها المتحمسين" في وسائل الإعلام بـ"الكاذبين".

كذلك أشار بيتس إلى أنه تم تحرير لقطات من الحدث "بشكل انتقائي وبطريقة مضللة".

وكان مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي للرئيس الأميركي، خلال مشاركته في مراسم إحياء الذكرى الثمانين لـ"إنزال النورماندي" في فرنسا، قد أثار أيضا جدلا واسعا بعدما ظهر بايدن وهو يحاول الجلوس على كرسي "غير موجود"، ليتضح لاحقا أنه "مزيف" أو جرى التلاعب به.

وخلال مشاركته في إحياء ذكرى إنزال الحلفاء في الحرب العالمية الثانية والذي يعد أكبر هجوم برمائي في التاريخ، تم تداول فيديو يظهر جو بايدن وهو ينظر من فوق كتفه نحو مكان الجلوس بينما كان مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقال مستخدمون شاركوا الفيديو (الذي لم يكن يظهر فيه كرسي لمكان نظر بايدن بشكل واضح) على مواقع التواصل، إن الرئيس يعاني من مشاكل صحية، وأن زوجته جيل نبهته بعدم وجود كرسي ليجلس عليه.

وعبّر آخرون عن حزنهم للحال التي وصل إليها بايدن، وبأنه بات يتخيل الكرسي غير الموجود في المكان.

وهاجم فريق بايدن قائلين إنه لا يجب أن يترشح للانتخابات الرئاسية القادمة، فحالته الصحية والعقلية لا تسمح له بذلك، مستشهدين بـ"فيديو الكرسي" أيضا.

ورغم الانتشار المهول للفيديو على منصات التواصل وتداوله كخبر أيضا في العديد من المواقع، إلا أن "الأسوشيتد برس" أوضحت عدم صحة الفيديو بنشر التسجيل كاملا لمراسم إحياء ذكرى "النورماندي" وفيه يظهر بشكل واضح الكرسي وجلوس الرئيس عليه.

وأشارت "الأسوشيتد برس" إلى أن الفيديو تم اجتزاؤه وقطعه عند نقطة معينة تظهر بايدن ينظر للخلف ونشره على مواقع التواصل مع أخذ لقطة تغطي بشكل جزئي على الكرسي الموجود في الحقيقة.