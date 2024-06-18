جيش الاحتلال: قرار الوقف المؤقت للعمليات بجنوب غزة لا يحتاج موافقة الحكومة

جدة - نرمين السيد - قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن قرار الوقف التكتيكي المؤقت للنشاط العسكري في جنوب غزة لا يحتاج موافقة الحكومة، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





وأضاف أن وزير الدفاع هو المنوط باتخاذ أي قرار يتعلق بالوقف التكتيكي للعمليات العسكرية.

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