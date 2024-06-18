مسؤول إسرائيلي: عشرات الرهائن في غزة ما زالوا أحياء على وجه التأكيد

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أحمد جودة - القاهرة - صرّح مفاوض إسرائيلي كبير لوكالة فرانس برس، الاثنين، أن عشرات الرهائن المحتجزين في غزة ما زالوا على قيد الحياة على نحو مؤكد وأن إسرائيل لا يمكنها قبول وقف الحرب حتى يتم إطلاق سراحهم كلهم في إطار اتفاق.

وتم احتجاز 251 رهينة أثناء هجوم حركة حماس على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر، تعتقد إسرائيل أن 116 منهم ما زالوا في غزة، من بينهم 41 يقول الجيش إنهم لقوا حتفهم.

وقال المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته لأنه غير مخول الحديث علنا عن هذه القضية، إن «العشرات (من الرهائن) ما زالوا أحياء على وجه التأكيد».

وأضاف «لا يمكننا أن نتركهم هناك لفترة طويلة، فسوف يموتون»، لافتا أن الغالبية العظمى منهم محتجزون لدى حماس.

