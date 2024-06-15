«الصحة العالمية» تحذر من تفاقم الأزمة الصحية في الضفة جراء هجمات الاحتلال

جدة - نرمين السيد - حملة مداهمات فى الضفة الغربية

حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، من تفاقم الأزمة الصحية في الضفة الغربية جراء الهجمات على المرافق الطبية والقيود الصارمة التي تفرضها قوات الاحتلال الإسرائيلي، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.





كما دعت منظمة الصحة العالمية إلى الحماية الفورية والفعالة للمدنيين والنظام الصحي في الضفة الغربية. وبالتزامن مع استمرار العدوان على قطاع غزة للشهر التاسع تواليًا، تتواصل الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية، ما رفع حصيلة الضحايا المدنيين في الضفة الغربية إلى 534 شهيدًا جراء الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية المستمرة منذ 7 أكتوبر. وفي مؤتمر صحفي له، الثلاثاء الماضي، حذر مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، من أن سكان الضفة يتعرضون لسفك الدماء يوما بعد يوم بشكل غير مسبوق وبطريقة وحشية، محذرًا من أن "الإفلات من العقاب بالضفة خلق بيئة ملائمة لمزيد من القتل غير المشروع على يد القوات الإسرائيلية".

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