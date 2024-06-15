القيادة الأمريكية: تفكيك رصيف غزة العائم للمرة الثانية بسبب الأمواج العاتية

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جدة - نرمين السيد - رصيف مساعدات غزة العائم
وفي بيان عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، اليوم السبت، قالت "سنتكوم": "بسبب ارتفاع أمواج البحر، ستتم إزالة الرصيف المؤقت من موقعه الراسي على شاطىء مدينة غزة؛ وسحبه مرة أخرى إلى أسدود، وتعد سلامة أفراد خدمة الرصيف أولوية قصوى، كما أن نقل الرصيف مؤقتا سيمنع الأضرار الهيكلية الناجمة عن الأمواج العاتية المتوقعة".
وأضافت: أنه لم يتم اتخاذ قرار نقل الرصيف مؤقتا باستخفاف، بل هو ضروري لضمان استمرار الرصيف المؤقت في تقديم المساعدات في المستقبل.. مشيرة إلى أنه بعد انقضاء الفترة التي يتوقع أن تشهد أمواجا عاتية، سيعاد وضع الرصيف بسرعة لموقعه على ساحل غزة ومواصلة إيصال المساعدات الغذائية إلى غزة.
وفي وقت سابق من شهر يونيو، تعرض الرصيف لأضرار، وكان لابد من سحبه إلى أسدود لإجراء إصلاحات استغرقت أكثر من أسبوع، ونقل إلى غزة الأسبوع الماضي واستأنف عملياته السبت الماضي، لكنه توقف عن العمل اضطراريًا مرة أخرى بسبب أمواج البحر العاتية يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين.
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