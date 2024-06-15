الجيش الأمريكي: تدمير 7 رادارات وطائرة مسيرة وقاربين لجماعة الحوثي باليمن

ووفقًا لبيان للقيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، فإنه "خلال الـ 24 ساعة الماضية، نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية في تدمير سفينتين سطحيتين غير مأهولتين "زورقين مسيرين" تابعين للحوثيين في البحر الأحمر".
وأضاف البيان: أن قوات "سنتكوم" نجحت أيضا في تدمير نظام جوي غير مأهول "طائرة مسيرة" تم إطلاقه من منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن فوق البحر الأحمر.
كما نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية في تدمير 7 رادارات للحوثيين المدعومين من إيران في منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، حيث تسمح هذه الرادارات للحوثيين باستهداف السفن البحرية وتعريض الشحن التجاري للخطر.
وأشارت إلى أن هذه الأنظمة مثلت تهديدا وشيكا للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة، لذا تم اتخاذ هذا الإجراء لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانا للسفن الأمريكية والتحالف والسفن التجارية".
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