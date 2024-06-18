نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الإدارة العسكرية في خاركوف يعلن عن معارك ضارية في فولشانسك وليبتسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال رئيس الإدارة العسكرية المدنية لمقاطعة خاركوف، فيتالي غانشيف، اليوم الاثنين، إن معارك ضارية تدور في مدينة فولشانسك وبلدة ليبتسي، ويحاول الجيش الأوكراني شن هجوم مضاد دون جدوى.

وأضاف غانشيف في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية أنه "لا تزال هناك معارك نشطة تدور في اتجاه خاركوف" مشيرا إلى أن أعنف الاشتباكات تجري الآن في مدينة فولشانسك وفي بلدة ليبتسي.

وتابع: " قام العدو بسحب الاحتياطيات ويحاول شن هجوم مضاد، لكنه يواجه ردا قاسيا من قواتنا المسلحة".

ووفقا له منذ بداية مايو تتقدم مجموعة القوات الروسية «سيفر» بنشاط في عمق دفاعات القوات الأوكرانية في مقاطعة خاركوف، وقد حررت العديد من القرى، لافتا إلى أن الجيش الروسي يسيطر الآن على نحو 300 كيلومتر مربع من المنطقة.

بالإضافة إلى ذلك، تسيطر القوات الروسية على غرب وشمال مدينة فولشانسك، حيث أقرت هيئة الأركان العامة للقوات الأوكرانية بأن وحداتها في هذه المنطقة اضطرت للانتقال إلى "مواقع أكثر فائدة" بمعنى أنها اضطرت للتراجع من مواقعها.

وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.

وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي للمدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولة صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنته في يونيو العام الماضي.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين أن الجيش الأوكراني خسر نحو 1775 جنديا خلال آخر 24 ساعة، وسط استمرار القوات الروسية في تحسين مواقعها على مختلف المحاور.

وتستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حيث يتقدم الجيش الروسي على مختلف المحاور ويحبط محاولات قوات كييف شن هجمات مضادة، ملحقا بالعدو خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.