العالم اليوم - ميلوني وماكرون.. فيديو يرصد "النظرات الغريبة"

انتم الان تتابعون خبر ميلوني وماكرون.. فيديو يرصد "النظرات الغريبة" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 15 يونيو 2024 11:30 صباحاً - أظهر مقطع فيديو ترحيبا باردا بين رئيسة وزراء إيطاليا اليمينية جورجيا ميلوني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على هامش قمة مجموعة السبع التي استضافتها إيطاليا.

ولدى وصوله لحضور حفل عشاء على شرف قادة المجموعة، ظهرت ميلوني وهي تستقبل ماكرون بشكل غير معتاد، عدا عن نظراتها إليه التي وُصفت بـ"الغريبة".

قضية "الإجهاض"

يبدو أن الانتخابات الأوروبية التي يتقدم بها اليمين المتطرف، والخلافات المتعلقة بإضافة "الإجهاض" إلى البيان الختامي للقمة، انعكس على الزعيمين.

وكانت فرنسا ضغطت إلى جانب كندا لإضافة نص: "يؤكد فيه القادة على أهمية الحفاظ وضمان الوصول الفعال إلى الإجهاض الآمن والقانوني والرعاية بعد الإجهاض"، ولم ترد إشارة محددة إلى الإجهاض في البيان الختامي.

وذكرت وكالة "فرانس برس"، أن "تقارير أفادت بأن رئيسة الوزراء الإيطالية اليمينية المتطرفة جورجيا ميلوني حاولت تخفيف اللغة المتعلقة بحقوق المرأة".

وأضافت أن "الخلاف بشأن الإجهاض ألقى بظلاله مؤقتا على التوافق" بين القادة.

ميلوني وماكرون