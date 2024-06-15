بوتين يهنئ سيريل رامافوزا بإعادة انتخابه رئيسا لجنوب إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، التهنئة إلى نظيره الجنوب إفريقي سيريل رامافوزا؛ بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للبلاد.

وفي برقية التهنئة التي نشرها الكرملين، قال بوتين: "أرجو أن تتقبلوا تهاني القلبية بمناسبة إعادة انتخابكم رئيسا لجمهورية جنوب فريقيا. أتمنى لكم نجاحات جديدة كرئيس للدولة، وكذلك الصحة والرفاهية".

وأضاف الرئيس الروسي: "نحن نقدر تقديرا عاليا مساهمتك الشخصية في تطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية بين بلدينا، وكذلك التعاون الروسي الجنوب إفريقي المثمر في إطار الأمم المتحدة وبريكس ومجموعة العشرين وغيرها".

وتابع "أنني أتطلع إلى مواصلة حوارنا البناء وعملنا المشترك بشأن القضايا الحالية المدرجة على الأجندة الثنائية والدولية، ويسعدني أن أرحب بكم في قمة "بريكس" في قازان يومي 22 و24 أكتوبر".

وعقد وزراء خارجية مجموعة "بريكس" اجتماعهم الأول بعد توسيع المجموعة في مدينة نيجني نوفغورد الروسية، وذلك تحضيرا للقمة المقبلة المقرر عقدها في مدينة قازان الروسية في شهر أكتوبر القادم.