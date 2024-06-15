الدفاع المدني الفلسطيني: الاحتلال يستهدف مقومات الحياة في غزة

جدة - نرمين السيد - ارتقاء شهداء في قصف غزة

أكد محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني، أن الأوضاع في قطاع غزة مأوساية وصعبة للغاية، لافتًا إلى أن القطاع بات يفتقر إلى المقومات الأساسية للحياة لأن الاحتلال يستهدف كل مقومات الحياة بغزة.





وقال المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، إن منطقة النصيرات وسط القطاع تتعرض لاستهداف مستمر من قوات الاحتلال، منوهًا بأن النسبة الأكبر للضحايا ما زالت من الأطفال والنساء. كما أشار المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني، إلى أن مستشفيات قطاع غزة تعاني نقصًا في الوقود وتوقفا لمولدات الكهرباء.

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