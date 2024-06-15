عاجل- صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات الجليل الغربي شمال إسرائيل

دوت صفارات الإنذار في عدد من مستوطنات الجليل الغربي شمالي دولة الاحتلال الإسرائيلي، منذ قليل، تحسبا لتسلل مسيرات من جنوب لبنان، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن وسائل إعلام إسرائيلية.





وقبل قليل، أعلن حزب الله اللبناني أنه استهدف تمركزًا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في موقع ‏"يارون" بصاروخ موجه، مؤكدًا أنه أوقع بينهم قتلى ومصابين.

كما أعلن حزب الله أنه استهدف وحدة المراقبة والعمليات الجوية الإسرائيلية في قاعدة ميرون بالصواريخ، مؤكدًا تحقيق إصابات مباشرة في الموقع الإسرائيلي.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه قصف مبنى تابعا لحزب الله في كفر كلا جنوبي لبنان، الليلة الماضية، لافتًا كذلك إلى سقوط صاروخين في منطقة ميرون على الحدود الشمالية لدولة الاحتلال مع لبنان.

وفي هذا السياق، شددت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم، على أن العجز عن التوصل لوقف إطلاق نار في قطاع غزة يجعل من الصعب إنهاء التصعيد مع حزب الله.