فصائل فلسطينية: 3 قتلى من جنود الاحتلال وإصابات خطيرة عقب تفجير ناقلة جند

جدة - نرمين السيد - جنود الاحتلال

أعلنت الفصائل الفلسطينية، اليوم السبت، سقوط 3 قتلى من جنود الاحتلال الإسرائيلي، بجانب عدد كبير من الإصابات الخطيرة عقب تفجير ناقلة جند بعبوة ناسفة في قطاع غزة، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.





فيما أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، قبل قليل، مقتل 8 جنود جراء احتراق ناقلة جند بشكل كامل، عقب استهدافها بقذيفة مضادة للدروع في قطاع غزة. ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة للشهر التاسع تواليًا، حيث تقدمت آليات الاحتلال الإسرائيلي نحو حي تل السلطان شمالي رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة، اليوم السبت، في حين يتواصل قصف مدفعي وجوي عنيف على عدد من المناطق في رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة.

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