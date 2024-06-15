في يوم عرفة .. «القاهرة الإخبارية» تعرض شكل صحن المطاف في الكعبة (صور)

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جدة - نرمين السيد - شكل صحن الكعبة المشرفة
وفى هذه اللحظات يقف الحجاج على جبل عرفات يؤدون ركن الحج الأكبر، مرددين :"لبيك اللهم لبيك.. لبيك لا شريك لك لبيك.. إن الحمد والنعمة لك والملك.. لا شريك لك"..
جاء الحجاج من كل فج عميق ليقفون على جبل عرفات؛ رافعين أيديهم إلى السماء، داعين الله عز وجل أن يجعل حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا، وأن يغفر الله ما تقدم وما تأخر من ذنبهم.
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