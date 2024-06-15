ردًا على الناتو.. بوتين: 700 ألف عسكري روسي يقاتلون في أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عبر التلفزيون اليوم الجمعة، أنّ نحو 700 ألف عسكري روسي يقاتلون في أوكرانيا، بحسب موقع القاهرة الإخبارية نقلا عن وكالة "فرانس برس".





وقال "بوتين"، خلال لقائه جنودًا تمَّ تكريمهم: "هناك نحو 700 ألف (جندي) في المنطقة التي تنفذ فيها عمليتنا العسكرية الخاصة".

وأعلن أمين عام حلف "الناتو" ينس ستولتنبرج، أنَّ وزراء دفاع الحلف اتفقوا على فرض قيود جديدة ضد روسيا.

وقال ستولتنبرج في مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء الدفاع في بروكسل: "اليوم، اتفق الوزراء على عدد من التدابير التي سيتم تطبيقها بشكل فردي وجماعي".

وأكد مسؤول كبير في حلف "الناتو" أن الدول الأعضاء "تخطت بيسر" هدف وضع 300 ألف جندي في حالة تأهب قصوى.