آلاف المحتجين يتظاهرون في عدة مدن إسرائيلية للمطالبة برحيل نتنياهو

جدة - نرمين السيد - مظاهرات إسرائيل

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، اليوم السبت، بأن آلاف المحتجين تظاهروا في عدة مدن إسرائيلية للمطالبة برحيل نتنياهو وعقد صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين.





يذكر أن عددا من المظاهرات لعائلات المحتجزين الإسرائيليين خرجت أمام مقر إقامة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في تل أبيب للمطالبة بصفقة تبادل.

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