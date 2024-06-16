نتنياهو يهاجم جانتس وآيزنكوت: يريدان تغيير أهداف الحرب

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، نقلا عن الإعلام الإسرائيلي، أن نتنياهو هاجم جانتس وآيزنكوت خلال جلسة الحكومة وقال إنهما يريدان تغيير أهداف الحرب.





وعلق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على "الهدنة التكتيكية" التي تم الإعلان عنها في جنوبي قطاع غزة، قائلا، "لم يتم التنسيق معي ولن يكون وهذا لن يحدث".

وأضاف نتنياهو، في تصريحات نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه سيتم التحقيق بشأن صدور قرار الهدنة التكتيكية دون التنسيق مع المستوى السياسي، متابعا "إذا كان أحدهم قد خطر بباله، أعد بأنه سيتم إيقاف ذلك".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد أعلن اليوم الأحد، أنه سينفذ هدنة تكتيكية في الأنشطة العسكرية يومياً في قسم من جنوب قطاع غزة خلال ساعات محددة من النهار، للسماح بإدخال المساعدات الإنسانية.