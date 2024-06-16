جدة - نرمين السيد - قال مصدر رفيع المستوى لـ"القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، إنّ مصر مستمرة في تكثيف اتصالاتها مع جميع الأطراف للوصول إلى اتفاق هدنة في غزة في إطار المقترح الأخير الذي أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن.





وفي آخر التطورات، استشهد 6 فلسطينيين بينهم رضيعة، وأصيب العشرات، اليوم الأحد، في قصف للاحتلال استهدف منزلين في مخيم البريج وسط قطاع غزة. وأفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا لعائلة الخطيب في مخيم البريج ما أدى لاستشهاد 4 فلسطينيين بينهم رضيعة، وإصابة آخرين. وأضافت أنَّ الاحتلال قصف منزلا لعائلة النجار بمخيم البريج ما أدى لاستشهاد مواطنين وإصابة آخرين. وأشارت إلى أن آلة الحرب الإسرائيلية نسفت مبان سكنية في منطقة المغراقة وسط قطاع غزة، عبر قصفها بالطائرات الحربية والمدفعية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. مصدر رفيع المستوى: مصر تكثف اتصالاتها للوصول إلى اتفاق هدنة بغزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.