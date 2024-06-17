مصرع 5 أشحاص فى حادث تصادم بين قطارين بالهند

جدة - نرمين السيد - قالت رئيسة وزراء ولاية البنغال الغربية بشرق الهند، اليوم الإثنين، إن تصادماً وقع بين قطار بضائع، وقطار ركاب في منطقة دارجيلنج.





وأضافت ماماتا بانيرجي في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "صدمت عندما علمت للتو بحادث قطار مأساوي في منطقة دارجيلنج، وفي انتظار التفاصيل". وأعلن مسؤول في الشرطة المحلية، سقوط 5 ضحايا على الأقل، في حصيلة مبدئية للحادث.

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