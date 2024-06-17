دبابات الاحتلال تتوغل في منطقة المثلث شرق حي الزيتون جنوب غزة

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جدة - نرمين السيد - قوات الاحتلال
واهتمت الصحف العبرية، خلال الساعات الأخيرة، بتطورات ما يجري في غزة من إعلان الاحتلال وقفا مؤقتا لإطلاق النار في الجنوب لدخول المساعدات الإنسانية، بينما تحدثت تقارير عن أن هذا لم يتم، وأن العمليات العسكرية مازالت مستمرة حتى الآن، وسط خلافات حادة بين أعضاء حكومة نتنياهو بسبب تطورات الموقف في القطاع.
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن عن "وقف تكتيكي" للعمليات العسكرية لأغراض إنسانية على الطريق من كرم أبو سالم إلى شارع صلاح الدين وشماله، في أوقات محددة يوميا.
وأوضح متحدث باسم الجيش الإسرائيلي في تدوينة له، أمس الأحد، أن ذلك جاء نتيجة مشاورات مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لزيادة حجم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.
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