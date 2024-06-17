وبحسب الإعلام الفلسطيني، أطلق طيران الاحتلال المروحي النار وسط مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة.
وكان الإعلام الإسرائيلي، قد أفاد بأن الجيش قد ينهي عمليته العسكرية في رفح الفلسطينية دون القضاء على حماس.
كما أفاد إعلام إسرائيلي نقلًا عن ضابط كبير في جيش الاحتلال، أن الجيش غير مستعد لاستمرار الحرب في غزة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طيران الاحتلال يطلق النار وسط مدينة رفح الفلسطينية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.