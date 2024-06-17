طيران الاحتلال يطلق النار وسط مدينة رفح الفلسطينية

جدة - نرمين السيد - أفاد الإعلام الفلسطيني، بوقوع قصف مدفعي إسرائيلي استهدف محيط ميناء الصيادين غربي مدينة غزة، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وبحسب الإعلام الفلسطيني، أطلق طيران الاحتلال المروحي النار وسط مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة.

وكان الإعلام الإسرائيلي، قد أفاد بأن الجيش قد ينهي عمليته العسكرية في رفح الفلسطينية دون القضاء على حماس.

كما أفاد إعلام إسرائيلي نقلًا عن ضابط كبير في جيش الاحتلال، أن الجيش غير مستعد لاستمرار الحرب في غزة.