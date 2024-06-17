الاحتلال يبحث خفض العلاقات الدبلوماسية مع الدول المعترفة بفلسطين

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 17 يونيو 2024 06:31 مساءً - اندلع خلاف الليلة الماضية خلال اجتماع مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي ​​بين وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي حول كيفية الرد على الدول الأوروبية التي اعترفت مؤخرا بالدولة الفلسطينية، حسبما أفاد موقع واينت الإخباري.

وذكر التقرير أن مستشار الأمن القومي تساحي هنغبي اقترح خفض العلاقات الدبلوماسية رسميًا مع إسبانيا وأيرلندا والنرويج وسلوفينيا. واستدعت إسرائيل مبعوثيها في شهر مايو بعد اعتراف الدول بالدولة الفلسطينية، لكن هنغبي دعا إلى جعل هذه الخطوة دائمة، ودعا إسرائيل إلى إغلاق أو الحد من التمثيل الدبلوماسي للدول الأربع في إسرائيل.

وكان رد فعل وزير الخارجية يسرائيل كاتس، الذي لم تتم استشارته في هذا الشأن، وفقا لموقع واي نت، غاضبا، حيث قال لهنيغبي: “سأقرر ما إذا كنت سأغلق قنصلية أو سفارة أم لا”.

دول اعترفت بالدولة الفلسطينية

وسبق ورحّبت الرئاسة الفلسطينية، بقرار سلوفينيا الاعتراف بدولة فلسطين دولة مستقلة وذات سيادة؛ وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

وأكدت الرئاسة الفلسطينية، أن اعتراف سلوفينيا بدولة فلسطين يعكس حرصها على دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه الثابتة والمشروعة في أرضه ووطنه.

وسبق قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، إن إسبانيا اتخذت قرارًا للاعتراف بالدولة الفلسطينية لتعزيز السلم بالمنطقة.

وأضاف ألباريس، خلال مؤتمر صحفي مشترك لوزراء خارجية إسبانيا والسعودية والأردن في العاصمة مدريد، نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن بلاده ترفض كل أعمال العنف في قطاع غزة وسقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين، كما نؤكد ضرورة وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية بشكل فوري.

وأوضح وزير الخارجية الإسباني أن إسبانيا تتحمل المسئولية بأن يكون هناك صوت عربي أوروبي مشترك لتعزيز السلام بالمنطقة، كما أنها ستواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق حل الدولتين.