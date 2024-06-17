المتحدث العسكري الإسرائيلي: لا حاجة إلى مجلس الحرب خصوصا بعد استقالة ...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 17 يونيو 2024 06:31 مساءً - أفادت القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل لها، منذ قليل، بأن دانييل هجاري المتحدث العسكري الإسرائيلي، قال إنه لم تعد هناك حاجة إلى مجلس الحرب خصوصا بعد استقالة بيني جانتس.

وفي سياق متصل، قال المتحدث العسكري الإسرائيلي، دانييل هجاري إن حزب الله أطلق أكثر من 5 آلاف صاروخ منذ بدء التصعيد على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، وعلينا التمسك بأهداف الحرب في غزة رغم الثمن القاسي الذي ندفعه.

وأعلن حزب الله اللبناني، اليوم الإثنين، عن مقتل أحد عناصره جراء قصف إسرائيلي استهدف بلدة سلعا في الجنوب اللبناني، وأسفر استهداف المسيرة الإسرائيلية لسيارة في بلدة سلعا جنوبي لبنان، مقتل مسئول ميداني في حزب الله اللبناني.