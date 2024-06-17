إعفاء نائب وزير الدفاع الروسي من منصبه وطرده من الخدمة العسكرية

جدة - نرمين السيد - الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

أفاد مراسل القاهرة الإخبارية، اليوم الإثنين، بأن نائب وزير الدفاع الروسي الجنرال بافيل بوبوف، أعفي من منصبه وطرد من الخدمة العسكرية، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





وأعفى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، 3 نواب لوزير الدفاع من مناصبهم.

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