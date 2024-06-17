الخارجية الأمريكية: فرضنا عقوبات تستهدف شبكة تؤمن أموال وأسلحة للحوثيين

جدة - نرمين السيد - الخارجية الأمريكية

أعلنت الخارجية الأمريكية، اليوم الإثنين، فرض عقوبات تستهدف الشبكة التي تؤمن الأموال والأسلحة للحوثيين، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





وأضافت أن أمريكا حددت 9 كيانات سهلت حصول الحوثيين في اليمن على حصولهم أسلحة. وتابعت أن بعض الكيانات التي سهلت حصول الحوثيين على أسلحة مقرها في الصين.

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