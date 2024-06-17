نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ستولتنبرغ: لا يوجد إجماع على عضوية أوكرانيا في الناتو حتى اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

صرح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ، بأن عضوية أوكرانيا في الحلف، لا تحظى بإجماع أعضاء الناتو مشيرا إلى أن ذلك القرار يحتاج لموافقة كل دول الحلف لا الأغلبية.

وقال ستولتنبرغ: "ستصبح أوكرانيا عضوًا في الناتو عندما يكون لدينا إجماع، التصويت بالأغلبية ليس كافيا، علينا أن نتخذ القرارات بالإجماع".



وأضاف: "في الوقت المناسب، يجب أن تصبح أوكرانيا عضوا في حلف الناتو دون تأخير، ولكن هذا يتطلب إنهاء النزاع نهائيا " مشددا على ضرورة "التأكد من أن النزاع قد انتهى ولم يتم تعليقه مؤقتا".

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين صرح الرئيس السلوفاكي بيتر بيليغريني بأن الحديث عن عضوية أوكرانيا في حلف الناتو سابق لأوانه، مشيرا إلى أنه قد يؤدي في الوقت الحالي إلى تفاقم الوضع المتوتر أصلا.

وكانت المندوبة الأمريكية لدى حلف الناتو، جوليان سميث، قد أعلنت أن الحلف سيمنح العضوية لأوكرانيا بعد إجراء إصلاحات وانتهاء النزاع مع روسيا وبشرط موافقة جميع الحلفاء على قبولها.

وفي سبتمبر 2022، تقدمت أوكرانيا بطلب للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي على أساس معجل، وقد أكدت المنظمة نفسها مرارا أن الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي أمر مستحيل بينما لا تزال أوكرانيا في حالة صراع.

وأشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إلى أن كييف تحاول الضغط على دول "الناتو" بشأن مسألة تلقي دعوة للانضمام إلى الحلف.

وحذر من أن انضمام أوكرانيا المحتمل ستكون له عواقب سلبية للغاية على الأمن الأوروبي وسيتطلب ردا حازما من روسيا.

ولفت بيسكوف إلى أن توجه كييف نحو الانضمام للحلف كان واحدا من أسباب بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن أوكرانيا لم تتم دعوتها للانضمام إلى الناتو لأن هناك أطماعا بين أعضاء الحلف، وخصوصا بولندا، بالسيطرة على المناطق الغربية من أوكرانيا، في حين أن دعوة كييف للانضمام إلى الناتو ستتطلب الاعتراف بالحدود الأوكرانية الحالية