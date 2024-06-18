البنتاجون: نتخذ نهجًا متنوعًا فى إدخال المساعدات إلى غزة برًا وبحرًا وجوًا

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها، بأن البنتاجون اتخذ نهجًا متنوعًا في إدخال المساعدات إلى غزة برا وبحرا وجوا.





قال البنتاجون، إننا نركز على دعم الطيران الأوكراني وتوفير ما يحتاجونه في هذا الصدد إلى جانب تدريب الطيارين الأوكرانيين، ومن المهم أن يشارك كل أعضاء الناتو في الإنفاق الدفاعي للحلف. وتابع البنتاجون أننا نستمر في تركيزنا على هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.

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