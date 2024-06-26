نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تركي آل شيخ: "كريم عبدالعزيز في Face off لنزال جشوا وديبوا".. تعرف على التفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه عن نزال بين الأبطال العالميين جشوا ويبوا المقرر إقامته في ضمن موسم الرياض في لندن، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام”.

ونشر صور تجمع الفنان كريم عبد العزيز مع نزال جشوا وديبوا وعلق عليها قائلًا :"حبيبي الاسطوره كريم عبدالعزيز في Face- off لنزال جشوا وديبوا على حزام العالم في الملاكمه ibf في كرت موسم الرياض في استاد ويمبيلي في لندن".

تركي آل الشيخ يعرض تفاصيل مسرحية ملك والشاطر

نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» البوستر الرسمي للمسرحية وعلق: «مسرحية «ملك والشاطر» من بطولة النجمة الكبيرة يسرا والنجم الكبير أحمد عز.

وأوضح تركي آل الشيخ أن المسرحية تعرض على مسرح بكر الشدي، من يوم 26 يونيو حتى 6 يوليو.



جدير بالذكر أن يشارك النجم عز، في المسرحية عدد كبير من النجوم وهم، يسرا، شيماء سيف، سيد رجب، مصطفى غريب، وهى من إنتاج آلاء الغزالي، وتأليف وإخراج محمد المحمدي.

المستشار تركي آل الشيخ يعلن عن فوز موسم الرياض بجائزتين

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن فوز "موسم الرياض" بجائزتين ضمن فعاليات حفل ختام كان ليونز الدولي، وذلك من خلال منشور شاركه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.