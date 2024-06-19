جبهتان من نار.. حصار على المستوى العسكري لإسرائيل (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - يواجه جيش الاحتلال اشتباكات قوية مع المقاومة الفلسطينية، وتركزت هذه الاشتباكات غرب رفح والشابورة وتل السلطان، بحسب "المركزي المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية".





وأكد قادة جيش الاحتلال أن حماس تزرع الكاميرات برفح، لإدارة المعركة من فوق الأرض وتحتها.

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