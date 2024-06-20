البنتاجون: ما زال هناك متسع لإيجاد حل دبلوماسي للتوترات بين إسرائيل ولبنان

جدة - نرمين السيد - قال البنتاجون، اليوم الخميس، إن كمية الصواريخ التي أطلقها الطرفان عبر الحدود الإسرائيلية اللبنانية تجعلنا نشعر بالقلق حيال الوضع، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





وأضاف البنتاجون، أنه ما زال هناك متسع لإيجاد حل دبلوماسي للتوترات بين إسرائيل ولبنان. ولفت البنتاجون، إلى أنهم يتابعون الوضع عند الحدود بين إسرائيل ولبنان، متابعين: نشعر بالقلق حيال التوتر ونواصل الحث على حل دبلوماسي.

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