وزير الأشغال والنقل اللبناني: سنتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد تليجراف

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جدة - نرمين السيد - وزير النقل اللبناني
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني في مطار بيروت، عقب جولة السفراء والإعلاميين، ونقلته قناة "القاهرة الإخبارية" على الهواء مباشرة، منذ قليل.
وأضاف وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني: "سننظم زيارة لكل السفراء الراغبين في زيارة مطار بيروت الدولي".
وكان عدد من السفراء والدبلوماسيين قد أجروا جولة في مطار بيروت، اليوم الإثنين، ردًا على تقرير صحيفة "تليجراف" البريطانية وادعاءات بشأن وجود أسلحة في مطار رفيق الحريري، والذي تضمن اقتباسًا منسوبًا إلى مصدر لم يتم ذكر اسمه في الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا".
فيما نفت "إياتا" ما ورد في تقرير "تليجراف" البريطانية، مؤكدةً أن هذا الاقتباس عارٍ من الصحة، وأشارت "إياتا" إلى أنها تواصلت مع الصحيفة لتصحيح الخطأ وهو ما استجابت له "تلجراف".
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