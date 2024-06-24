ارتقاء 4 شهداء جراء قصف مدفعية الاحتلال لمناطق شرق مخيم البريج وسط غزة

أفاد نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل، بارتقاء 4 شهداء جراء قصف شنته مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، اليوم الإثنين.





ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة للشهر التاسع على التوالي، في إصرار من الاحتلال على ارتكاب مجازر إبادة جماعية غير مسبوقة من خلال قصف المدنيين وفرض حصار التجويع على سكان القطاع، ما أسفر حتى الآن عن استشهاد أكثر من 37598 فلسطينيًا و86032 مصابا منذ 7 أكتوبر الماضي.

وقالت هيئة الإسعاف في غزة، اليوم الإثنين، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف أكثر من 500 من طواقمها منذ بداية الحرب على قطاع غزة، مطالبة المنظمات الدولية بإدانة جرائم الاحتلال الإسرائيلي واستهدافه للأطقم الطبية، فيما يمثل انتهاكًا واضحًا للأعراف والقوانين الدولية.