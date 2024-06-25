نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البنتاجون يعلن إجراء وزيري الدفاع الروسي والأمريكي اتصالا هاتفيا حول أوكرانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البينتاجون) أن وزير الدفاع لويد أوستن أجرى يوم الثلاثاء اتصالا مع نظيره الروسي أندريه بيلاوسوف بشأن الصراع في أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر، في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء، إن "الوزير أوستن تحدث هاتفيا اليوم مع وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاوسوف، وشدد الوزير خلال المكالمة على أهمية الحفاظ على قنوات الاتصال على خلفية الحرب الروسية المستمرة ضد أوكرانيا".

وأشار المتحدث باسم البنتاغون إلى أن آخر اتصال بين وزيري الدفاع الروسي والأمريكي كان في 15 مارس العام الماضي، وكان سيرغي شويغو آنذاك وزيرا للدفاع.